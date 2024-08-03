США с Нигером не по пути

Американские военные покинули авиабазу в городе Агадесе на севере Нигера. Об этом говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран.

«Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Нигера объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен», - говорится в заявлении.

В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, по которому на севере африканской страны была создана американская база беспилотников. Власти африканской республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе близ Агадеса (на севере страны).