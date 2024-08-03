Резкие заявления Эрдогана

Глобальная мировая система «потерпела крах» из-за кризиса в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии правящей Партии справедливости и развития.

«Мировая политика вошла в крутой вираж. В международной системе существует серьезный вакуум власти, и мы столкнулись с утратой морали и совести.

Из-за кризиса в Газе глобальная система потерпела крах. Виновные в геноциде должны находиться не на парламентских трибунах, а в залах судов, где они несут ответ за совершенные ими преступления. Те, кто аплодируют лжи Гитлера наших дней – Биньямину Нетаньяху, не смогут до конца жизни смыть черное пятно со своих рук. Совет Безопасности ООН хранит безмолвие перед лицом этой жестокости, которая обычно должна привести в действие человечество», - сказал Эрдоган.