Бахчели предлагает создать «Иерусалимский пакт»

Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с инициативой создания странами региона «Иерусалимского пакта» для противодействия Израилю.

«Необходимо немедленно обеспечить режим прекращения огня, который остановит резню Израиля в Газе. По инициативе стран региона, особенно Турции, Сирии, Ирака и Египта, должен быть заключен «Иерусалимский пакт», - говорится в заявлении политика.

Ранее Бахчели призвал власти Турции рассмотреть все сценарии возможного противодействия Израилю, в том числе политические и военные, в ответ на оскорбительные высказывания главы израильского МИД Исраэля Каца в адрес Эрдогана.