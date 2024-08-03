Обвал американского рынка акций

РБК передает, что индекс S&P 500 снизился на 4,27%, до 5118,3 пункта. Индекс Dow Jones потерял 2,72%, опустившись до 38 658,34 пункта. Индекс NASDAQ Composite падал на 6,35%, до 15 710,53 пункта.

Американский фондовый рынок снижается после выхода слабой макростатистики по США. В пятницу, 2 августа, Министерство труда США сообщило, что в июле уровень безработицы вырос до 4,3% против 4,1% месяцем ранее на фоне существенного замедления темпов найма. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за этот период выросло всего на 114 тыс. против 179 тыс. месяцем ранее и прогнозов в 176 тыс.

Слабые данные по экономике США спровоцировали распродажи на фондовых рынках по всему миру. Фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта. За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года.

Другие азиатские рынки также оказались в минусе.

Основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 (BIST 100) в ходе торгов снизился на 6,72%, после чего биржа прекратила торги, однако затем возобновила их.