Товарищ Ким допустил переговоры с американцами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать военный потенциал страны в условиях продолжающегося противостояния с США. При этом он допустил возможность диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, но указал, что КНДР всегда должна быть готова к противоборству.

Ким Чен Ын заявил, что за последние пять лет конфликт с США приблизился к «опасной точке», а риски применения ядерного оружия возросли. «В этих условиях мощь вооруженных сил нашей республики и прогресс независимой оборонной промышленности должны продолжать ускоряться. И диалог, и противоборство могут стать нашим выбором, но мы должны быть более тщательно подготовлены к противоборству», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына.

«Быстро меняющаяся ситуация в сфере глобальной безопасности и безрассудное расширение военных блоков под руководством США подчеркивают, что ядерные силы и ядерная стратегия КНДР должны быть более основательными, мы понимаем это каждый день и каждый час»,— заключил он.