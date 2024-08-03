Масштабный пожар в Харькове

В понедельник, 5 августа, на Харьковской ТЭЦ-3 произошел масштабный пожар. Украинские СМИ пишут, что возгорание случилось не в результате прилета.

Изначально паблики писали о пожаре на «Турбоатоме» (одно из самых больших в мире турбиностроительных предприятий), но по локации местные поняли, что он случился на ТЭЦ-3.

«Рядом никого нет, оборудования тоже нет. Все нормально. Самовозгорание на градирне, которая не работала более 20 лет. Без пострадавших, там оборудования никакого. Не переживайте», — пишет еще один харьковский паблик.

В информации ГСЧС говорится, что на месте пожара загорелось неиспользуемое деревянное сооружение на территории одного из объектов инфраструктуры.