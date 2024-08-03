Ответ Баку Тойво Клаару

Так, Тойво Клаар в интервью армянскому изданию от 4 августа заявил, что возвращение « карабах ских армян» является обязательством Азербайджана, что возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, зависит от результатов азербайджано-армянского процесса нормализации, и что вопрос « карабах ских армян» является особым случаем.

По словам заместителя пресс-секретаря МИД Азербайджана Васифа Алиева, «недопустимо, чтобы бывший специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу, посол Европейского Союза в Узбекистане Тойво Клаар рассматривал в качестве особого случая вопрос о возвращении армян, которые на добровольной основе выехали из Карабахского региона Азербайджана в Армению и другие страны, где они ранее проживали, и оговаривал право возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении. Армения обязана создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родные земли, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства».

«Назначенный послом Тойво Клаар прекрасно осведомлен о том, что, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны к армянским жителям оставаться в своих домах и вернуться обратно, армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана. В этой связи азербайджанская сторона уважает намерение вернуться в Азербайджан только тех лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Тот факт, что он (Тойво Клаар – ред.) делает такие предвзятые заявления, не относящиеся к его полномочиям, накануне своего ухода с поста, является очередным ударом по репутации организации, которую в первую очередь представляет чиновник ЕС», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.