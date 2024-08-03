Когда в Турции разблокируют Instagram: Эрдоган назвал условие

Власти Турции снимут запрет на доступ к соцсети Instagram сразу после выполнения ее требований. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития.

«Если обоснованные требования Турции будут выполнены и проявлена чувствительность, проблема будет решена автоматически», - сказал он, обвинив западные соцсети в проведении «цифрового фашизма».

«…У нас как правительства нет никаких проблем с чьей-либо свободой, работой, любовью и торговлей. Наша цель - защитить наши права в рамках возможностей, предусмотренных нашей Конституцией», - отметил Эрдоган, добавив, что пока переговоры с представителями Instagram не дали желаемых результатов.

Соцсеть была заблокирована 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Турецкие власти заявляли, что это решение было принято из-за нарушения Instagram требований местного законодательства по использованию соцсетей и содержанию контента. По сообщениям местных СМИ, такое решение было принято в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи с убийством 31 июля в Иране лидера ХАМАС Исмаила Хании.