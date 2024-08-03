Успех Госфонда соцзащиты

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения добился в этом году очередного успеха - на этот раз на конкурсе Global Banking&Finance Awards, проводимом международной организацией Global Banking&Finance Review (Великобритания).

В сообщении, опубликованном на сайте Минтруда, говорится, что жюри конкурса, который проходил в несколько этапов, оценило реформы, проводимые в сферах деятельности Фонда за последние годы, максимальным баллом. Тем самым ГСФЗ был удостоен награды «Совершенство в инновациях – Пенсионный фонд 2024 года» в номинации Excellence in İnnovation Awards.

В конкурсе приняли участие финансово-кредитные, банковские, пенсионные, страховые и инвестиционные учреждения, региональные и международные финансовые корпорации из почти 100 стран мира (США, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Хорватия, Португалия, Германия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Оман, Филиппины и др.).

В этом году ГСФЗ уже был удостоен 20 международных наград, за последние 3 года и за прошедший период этого года – 43 международных наград.