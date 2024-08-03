На Солнце мощная вспышка
Вспышку высочайшего класса Х зарегистрировали ученые на Солнце в понедельник, 5 августа, сообщили в российском Институте прикладной геофизики.
«5 августа в 13:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3767 (S10W88) зарегистрирована вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа», – говорится в сообщении.
Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс – А0.0, он равен мощности излучения на земной орбите и составляет 10 нановатт на квадратный метр. При переходе на следующий уровень мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки традиционно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые провоцируют магнитные бури на Земле.