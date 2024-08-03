Ильхам Алиев об отвращении к Франции

В понедельник, 5 августа, президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Буркина-Фасо в Азербайджане Винта Соме.

Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, президент Азербайджана отметил важность оказания взаимной поддержки в первую очередь в ООН, Движении неприсоединения. Подчеркнув, что Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, Ильхам Алиев сказал, что одной из тем, которой Баку в этот период уделял особое внимание, стали колониализм, неоколониализм и борьба с ним. Отметив в этом контексте, что проводимая Францией политика неоколониализма вызывает чувство отвращения, глава государства сказал, что Азербайджан возвысил голос против этой политики и требует независимости, свободы для народов, порабощенных Францией, у которой кровавая колониальная история. Ильхам Алиев отметил, что НПО Азербайджана также ведут активную работу в этом направлении в рамках международного неправительственного движения.

Отметив, что Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии отношений с Буркина-Фасо, президент Ильхам Алиев сказал, что есть хорошие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах. Глава государства отметил необходимость определения направлений сотрудничества в торгово-экономической сфере, подчеркнул важность изучения возможностей вложения Азербайджаном инвестиций в Буркина-Фасо.

Говоря о предвзятой позиции Парижа по отношению к Азербайджану, президент Ильхам Алиев сказал, что Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, осуществляет несправедливую деятельность против Азербайджана в ООН, Европейском Союзе.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что послу Азербайджана при Африканском Союзе даны инструкции по установлению более тесных связей с африканскими странами, планированию с ними конкретных вопросов сотрудничества по различным направлениям в двустороннем формате.

Поблагодарив за теплый прием, посол передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия лидера его страны Ибрагима Траоре, а также его поздравления по случаю переизбрания главы государства президентом, восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и успешного председательства в Движении неприсоединения.

Глава азербайджанского государства поблагодарил за приветствия и поздравления, просил передать и его приветствия лидеру Буркина-Фасо.

Подчеркнув, что его страна готова к всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном на стратегическом уровне, посол Винта Соме сообщил, что в ближайшее время Буркина-Фасо посетит представительная делегация Азербайджана. Он отметил наличие широких перспектив для сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, борьбы с терроризмом и в других областях.

Винта Соме сказал, что его страна высоко оценивает поддержку, оказываемую Азербайджаном в борьбе с колониализмом. Проинформировав о процессах, происходящих в прибрежном регионе Африки, он подчеркнул, что на континенте набирает силу и приобретает новый размах панафриканское движение.

Пожелав Азербайджану успехов в организации COP29, посол отметил, что Буркина-Фасо также будет представлена на этом мероприятии на соответствующем уровне.