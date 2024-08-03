Алиев о настоящей дружбе: Это — Пакистан!
Президент Ильхам Алиев в понедельник, 5 августа, принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Гасима Мохиуддина.
Посол вручил Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. Затем глава азербайджанского государства побеседовал с послом.
С удовлетворением вспомнив свой государственный визит в Пакистан, президент Азербайджана сказал, что оказанное ему и делегации гостеприимство произвело очень приятное впечатление, еще раз подчеркнул, что это демонстрирует дружбу, братство и партнерство между двумя странами и народами.
Коснувшись важности этого визита, Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил, что были обсуждены вопросы и подписаны документы, охватывающие широкие сферы двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что в результате этого визита азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития, в его рамках были определены новые направления сотрудничества в различных сферах, в том числе в области инвестирования и энергетики. Глава государства сказал, что обе стороны работают над реализацией принятых в ходе государственного визита в Пакистан решений, достигнутых договоренностей и подписанных документов. Отметив важность соглашения о преференциальной торговле, президент Азербайджана сообщил, что соответствующими структурами ведется работа по дополнению этого документа новыми статьями.
Ильхам Алиев еще раз высоко оценил тот факт, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией из-за оккупации ею азербайджанских территорий, не сделал этого даже после освобождения земель и полного восстановления суверенитета Азербайджана. Он назвал это проявлением настоящей дружбы и братства. Глава государства вновь подчеркнул, что политическая поддержка руководством Пакистана Азербайджана в период Отечественной войны имеет большое значение.
Президент Азербайджана пожелал послу Гасиму Мохиуддину успехов в дипломатической деятельности.
Выразив признательность за добрые слова и прием, посол передал главе государства искренние приветствия президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа. Посол отметил, что испытывает чувство большой любви к Азербайджану. По его словам, он гордится тем, что представляет Пакистан в такой прекрасной стране, как Азербайджан.
Посол сказал, что приложит все усилия для реализации направлений стратегического сотрудничества, определенных в ходе государственного визита президента Азербайджана в Пакистан. Он подчеркнул поддержку Азербайджаном Пакистана, в частности важность справедливой позиции нашей страны в решении проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.