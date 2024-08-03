Алиев о настоящей дружбе: Это — Пакистан!

С удовлетворением вспомнив свой государственный визит в Пакистан, президент Азербайджана сказал, что оказанное ему и делегации гостеприимство произвело очень приятное впечатление, еще раз подчеркнул, что это демонстрирует дружбу, братство и партнерство между двумя странами и народами.

Коснувшись важности этого визита, Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил, что были обсуждены вопросы и подписаны документы, охватывающие широкие сферы двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что в результате этого визита азербайджано-пакистанские связи вступили в качественно новый этап развития, в его рамках были определены новые направления сотрудничества в различных сферах, в том числе в области инвестирования и энергетики. Глава государства сказал, что обе стороны работают над реализацией принятых в ходе государственного визита в Пакистан решений, достигнутых договоренностей и подписанных документов. Отметив важность соглашения о преференциальной торговле, президент Азербайджана сообщил, что соответствующими структурами ведется работа по дополнению этого документа новыми статьями.