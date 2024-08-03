Сейчас не до переговоров

Переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии в секторе Газа и возвращении заложников не возобновятся, пока Иран не предпримет ответные действия на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, и пока палестинское движение не найдет Хании замену, сообщает The Times of Israel со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники издания отмечают, что Иран, по некоторым данным, может нанести удар по Израилю, самое раннее, в ночь на 6 августа. Также они полагают, что новый глава политбюро будет выбран в ближайшие дни.

После этого переговоры возобновятся, однако собеседники издания полагают, что прийти к соглашению станет гораздо сложнее в связи с гибелью Хании.

На этих выходных команда переговорщиков из Израиля находилась в Катаре, однако в основном для двусторонних переговоров с Египтом, который вместе с Катаром и США выступает посредником между Иерусалимом и ХАМАС.