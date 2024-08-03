Сеймур Херш: При Нетаньяху перемирия не будет

После убийства в Иране главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании стало ясно, что перемирия в секторе Газа не будет до тех пор, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится у власти. Такое мнение выразил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге на платформе Substack.

«Убийство Израилем Исмаила Хании в Тегеране стало ясным знаком того, что перемирия в Газе не будет, пока Нетаньяху находится у власти», - считает Херш, отмечая, что Нетаньяху выступает против прекращения огня, «несмотря на давление или скорее мольбы Белого дома».

По его мнению, одной из причин кризиса на Ближнем Востоке стала «провальная внешняя политика Джо Байдена», а именно его «неспособность осознать безрассудство и безнравственность премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чья ненависть к палестинцам привела Ближний Восток и Америку на грань войны».