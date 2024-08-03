Напряженность нарастает: Байден переговорил с королем Иордании

Президент США Джо Байден обсудил перспективы ближневосточного урегулирования с королем Иордании Абдаллой II. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно документу, лидеры двух стран во время телефонного разговора 5 августа «обсудили усилия по деэскалации напряженности в регионе, в том числе за счет немедленного [заключения] сделки о прекращении огня и освобождении заложников», удерживаемых ХАМАС.

Кроме того, Байден и Абдалла II обсудили несколько двусторонних вопросов.