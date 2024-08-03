Трамп раздает обещания: Призову Зеленского и Путина к переговорам

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, он сразу же лично обратится к лидерам России и Украины и призовет их к началу переговоров.

«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры о мире )», - цитирует ТАСС Трампа.

Экс-президент США неоднократно говорил, что в случае победы на президентских выборах быстро остановит войну РФ против Украины.