Сеть агентов ФСБ раскрыли в Украине: чиновницы, студент...

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая снабжала российскую армию информацией для подготовки ударов по Украине с помощью ракет, бомб и БПЛА. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора (ОГП) Украины на своих сайтах в понедельник, 5 августа.

Задержаны девять человек в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения российской ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлевских Telegram-каналов. Как утверждает ОГП, в марте этого года представитель ФСБ создал специальный чат-бот в Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. В течение нескольких месяцев к нему добровольно присоединились девять человек, согласившись «предоставлять сотруднику российской спецслужбы информацию военного характера».

Среди задержанных - две чиновницы. По данным СБУ, они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов. Другие два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часова Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники украинской армии в Курахово в Донецкой области. Среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще один задержанный - экс-сотрудник милиции, который «отчитывался» о последствиях атаки России на одну из ГЭС Украины.