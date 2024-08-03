Взрыв на военном заводе в России: есть погибшие

Управление Следственного комитета РФ по Башкортостану возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке.

По данным пресс-службы ведомства, во время безогневой резки труб в ходе демонтажа старого трубопровода произошло «воспламенение газовоздушной смеси». Трое рабочих получили термические ожоги, они скончались на месте ЧП.

«Коммерсант» передает, что ФКП «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, выполняет гособоронзаказ по утилизации вооружения и военной техники, выпускает артиллерийский порох.