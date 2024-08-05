Саудовская Аравия встанет стеной перед Ираном

Так источник ответил на вопрос, как поведет себя Эр-Рияд, если в саудовское воздушное пространство войдут иранские ракеты и дроны по пути к Израилю. По его словам, аналогичное послание было передано и в Иран.

По данным телеканала Sky News Arabia, министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади также сообщил иранцам, что они должны держаться подальше от воздушного пространства Иордании. При этом он добавил, что Иордания не позволит также и Израилю использовать ее воздушное пространство.

По оценкам в Израиле, ожидаемый иранский удар будет сосредоточен в первую очередь на военных целях, сообщает вечером 5 августа новостная служба «Кан». В Израиле ожидают, что ответ Ирана не приведет к войне, но будет масштабнее, чем апрельская атака.

Израиль готовится к немедленному ответу на иранское нападение. В силовых ведомствах и политическом эшелоне идут дебаты относительно того, следует ли наносить упреждающий удар.