В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в южной части горы Кичик Ишиглы был обнаружен заминированный участок, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В ходе расчистки территории инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году.

Мероприятия по разминированию территории продолжаются.