Трамп обратился к Зеленскому: Не верь...

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал не верить в «фейковые новости» о том, что он якобы будет помогать президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Зеленский был первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после заявления о выдвижении в президенты. Источники, знакомые с подробностями, утверждают, что все прошло хорошо. По их словам, Трамп сказал Зеленскому, что будет добиваться справедливого мира.

При этом издание отмечает, что никто, часто даже сам Трамп, не знает, что на самом деле сделает экс-президент.