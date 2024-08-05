Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 5 августа 2024, 23:29

Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией откладываются до окончания американских президентских выборов. Зацикленность израильского премьера на том, что именно американцы должны разруливать проблемы, которые Израиль создал себе на почве нынешней его неспособности к политическому урегулированию отношений с арабскими партнерами, откровенно поражает. Это Нетаньяху во многом создал возникший на сегодня кризис на Ближнем Востоке – в том числе и своей многолетней политикой в отношении ХАМАС – и теперь «великодушно» предоставляет право его «разруливать» американцам. Дескать, именно они должны разобраться с иранцами и их прокси, это их долг, мы в этом участвовать не будем. И более того, при любом удобном случае будем вставлять палки в колеса этому процессу.

Ведь что такое Саудовская Аравия на региональных политических весах? Во-первых, мощная в экономическом и военном плане держава, которая считает Иран своим геополитическим противником, что неоднократно доказывала. В том числе вполне практическими действиями. Во-вторых, после того как власть в Королевстве практически полностью перешла к кронпринцу Мохаммеду бин Салману – нынешний монарх, скорее, фигура в силу здоровья и возраста достаточно декоративная, но правила престолонаследия все же нужно соблюдать – саудиты резко развернулись к Израилю. Официально, по вполне понятным причинам, это не особо афишируется, чтобы не шокировать консервативную саудовскую «улицу». Но в среде тех, кто поддерживает кронпринца, принципиального отторжения сотрудничества с Израилем нет – скорее даже наоборот. Это сотрудничество включает в себя и оборонную сферу, что чрезвычайно выгодно для Израиля. Поскольку в том числе значительно повышает его возможности в противостоянии Ирану вплоть до создания антииранской коалиции. Но даже в этом чрезвычайно важном вопросе израильский премьер не желает и пальцем о палец ударить – пусть американцы за нас всю подготовительную работу сделают, принесут нам на блюдечке с голубой каемочкой текст договора, а мы посмотрим, устраивает ли это нас.