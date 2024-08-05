Нетаньяху пошел вразнос горячая тема
Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией откладываются до окончания американских президентских выборов.
Зацикленность израильского премьера на том, что именно американцы должны разруливать проблемы, которые Израиль создал себе на почве нынешней его неспособности к политическому урегулированию отношений с арабскими партнерами, откровенно поражает.
Это Нетаньяху во многом создал возникший на сегодня кризис на Ближнем Востоке – в том числе и своей многолетней политикой в отношении ХАМАС – и теперь «великодушно» предоставляет право его «разруливать» американцам. Дескать, именно они должны разобраться с иранцами и их прокси, это их долг, мы в этом участвовать не будем. И более того, при любом удобном случае будем вставлять палки в колеса этому процессу.
Ведь что такое Саудовская Аравия на региональных политических весах? Во-первых, мощная в экономическом и военном плане держава, которая считает Иран своим геополитическим противником, что неоднократно доказывала. В том числе вполне практическими действиями.
Во-вторых, после того как власть в Королевстве практически полностью перешла к кронпринцу Мохаммеду бин Салману – нынешний монарх, скорее, фигура в силу здоровья и возраста достаточно декоративная, но правила престолонаследия все же нужно соблюдать – саудиты резко развернулись к Израилю.
Официально, по вполне понятным причинам, это не особо афишируется, чтобы не шокировать консервативную саудовскую «улицу». Но в среде тех, кто поддерживает кронпринца, принципиального отторжения сотрудничества с Израилем нет – скорее даже наоборот.
Это сотрудничество включает в себя и оборонную сферу, что чрезвычайно выгодно для Израиля. Поскольку в том числе значительно повышает его возможности в противостоянии Ирану вплоть до создания антииранской коалиции. Но даже в этом чрезвычайно важном вопросе израильский премьер не желает и пальцем о палец ударить – пусть американцы за нас всю подготовительную работу сделают, принесут нам на блюдечке с голубой каемочкой текст договора, а мы посмотрим, устраивает ли это нас.
При том, что в израильском истеблишменте среди его дипломатов и разведчиков вполне достаточно тех, кто уже виртуозно вел сложнейшие переговоры с саудитами. Хотя, возможно, в команде Нетаньяху им место не нашлось - там сегодня спрос на лояльных, а не умных.
Хотя, вероятно, дело не в этом. А в том, что кабинет нынешнего израильского премьера пытается «прокачать» администрацию США в вопросе, до какой степени они готовы таскать для израильтян каштаны из огня. Но тогда мы имеем дело с чистой воды авантюризмом, помноженным на то, что еврейское государство сейчас находится в серьезной опасности. От которой, замечу, опять же просит американцев их избавить и защитить. Что выглядит более чем странно.
Поскольку израильская внешняя политика всегда, при всех ее возможных недостатках, отличалась предельным прагматизмом. Даже в отношении таких сложных для еврейского государства партнеров, как арабы. Сегодня же этот прагматизм как отрезало. Никаких маневров, никаких комбинаций – все грубо и прямолинейно, все в лоб.
И вместо собственной креативности – абсолютная надежда, что все необходимое сделают другие, как будто у них других забот и интересов нет. А в политике это так не работает. И крайне странно, что Нетаньяху, этот старый прожженный лис, прошедший и огонь, и иерихонские трубы, этого не понимает. Точнее, делает вид.
Но в любом случае поведение нынешнего израильского кабинета откровенно провальное. И если речь идет о каких-то «тонких комбинациях», то шекеля ломаного они не стоят, поскольку «тонкими» и многозначительными выглядят лишь на первый взгляд. А вот на второй, более пристальный, – откровенной самоуверенной глупостью.