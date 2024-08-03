Трамп назвал время атаки Ирана на Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атакует Израиль сегодня ночью. Об этом политик сказал в ходе стрима с журналистом Одином Россом.

Кандидат в президенты США в очередной раз подчеркнул, что если бы он был на посту главы Белого дома, ничего подобного не произошло бы.

5 августа издание The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Исраэля Каца сообщило, что власти Ирана через Венгрию предупредили еврейское государство о своем намерении атаковать.