В Центре культуры посольства Азербайджана во Франции, который на время Олимпиады превратился в Олимпийский дом Азербайджана, каждый вечер проходят различные мероприятия, передает корреспондент haqqin.az из Парижа.

В них принимают участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, спортсмены и представители спортивной общественности, а также иностранные гости. Здесь чествуют наших олимпийских чемпионов.

С территории Олимпийского дома, расположенного в самом центре Парижа, у Эйфелевой башни, ежедневно доносятся звуки азербайджанских мелодий, которые исполняет певец Мардан Кязимов и его группа.

Прекрасная музыка привлекает прохожих, которые в эти олимпийские дни толпами разгуливают по центру французской столицы. Среди них много иностранцев. Некоторые, чтобы удовлетворить свое любопытство, подходят к забору Дома Азербайджана и пытаются понять, что происходит во дворике.