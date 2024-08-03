Россия просила США из-за Украины

Министерство обороны РФ просило главу Пентагона США Ллойда Остина убедить Украину не проводить операции на День ВМФ в России 28 июля, пишут украинские СМИ.

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский министр обороны Андрей Белоусов лично звонил Ллойду Остину по этому вопросу. Рябков утверждает, что телефонный разговор двух министров якобы имел положительный результат для России и помог избежать «эскалационного витка».

По данным РФ, украинские спецслужбы якобы готовили атаку на День ВМФ, когда на параде в Петербурге выступали президент Владимир Путин и Андрей Белоусов.

Как утверждает Рябков, Остин был удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно, после этого Вашингтон якобы связался с Киевом и попросил не делать то, что было запланировано.

Американское издание New York Times со ссылкой на трех неназванных чиновников писало, что во время телефонного разговора Белоусов рассказал Остину, что Москва обнаружила подготовку Украины к «тайной операции» против РФ. Издание отмечало, что до сих пор непонятно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов.