США предупредили Иран

Иран лишится возможности взаимодействовать с США, если нанесет по Израилю удар, сопоставимый с апрельским, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора с главами МИД стран — членов G7. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на одного из дипломатов, проинформированных о содержании беседы.

Совещание с представителями «Большой семерки» прошло 4 августа. Блинкен на нем заявил, что Иран и поддерживаемая им ливанская «Хезболла» могут атаковать Израиль в течение следующих 24 – 48 часов.

По данным Sky News Arabia, удар также может быть нанесен 12 или 13 августа.

5 августа Иран выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов (NOTAM), которое затрагивает центр, запад и северо-запад страны. Глава израильского МИД Исраэль Кац позднее заявил, что получил предупреждение от Тегерана о намерении атаковать его страну.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США через посредников убеждают Иран отказаться от эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По его словам, Вашингтон осуществляет «дипломатическое взаимодействие», призывая представителей третьих стран «донести до Ирана, что эскалация не отвечает его интересам» и что США «помогут Израилю в отражении» возможной атаки. «Я не буду вдаваться в подробности наших разговоров с союзниками и партнерами в регионе, ограничившись словами о том, что мы не хотим эскалации», - отметил Миллер.

«Общая позиция сводится к тому, что Иран не должен принимать дальнейшие меры», - сказал он