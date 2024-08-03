В ООН сделали важное для Израиля заявление
Организация Объединенных Наций признала, что как минимум девять сотрудников ее Ближневосточного агентства для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могли участвовать в нападении на юг Израиля 7 октября 2023 года. Как сообщает «Радио Свобода», об этом по итогам расследования заявил представитель ООН Фархан Хак.
Эти сотрудники будут уволены, сказал он.
Внутреннее расследование ООН затронуло 19 сотрудников агентства, которое выполняет фактически все гуманитарные и социальные функции в секторе Газа. В отношении девяти сотрудников были найдены доказательства их причастности к нападению, достаточные для их увольнения. В отношении еще девяти работников агентства доказательств было недостаточно для выводов, по одному сотруднику никаких данных об участии в нападении не было обнаружено.
Израильская сторона ранее неоднократно заявляла, что БАПОР тесно связан с управляющей сектором Газа группировкой ХАМАС, которая 7 октября 2023 года напала на Израиль, убив около 1200 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, и захватив в заложники более 250 человек. По заявлениям представителей Израиля, с число сотрудников БАПОР в секторе Газа, связанных с ХАМАС, могло исчисляться сотнями. В БАПОР отрицали такие цифры, но обещали провести расследование.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работы было основано в 1949 году. Оно занимается помощью палестинским беженцам с территории Израиля в Сирии, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В сферу ответственности БАПОР входит организация образования, здравоохранения и социальных услуг. США являются одним из крупнейших финансовых доноров БАПОР.