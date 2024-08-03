В ООН сделали важное для Израиля заявление

Организация Объединенных Наций признала, что как минимум девять сотрудников ее Ближневосточного агентства для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могли участвовать в нападении на юг Израиля 7 октября 2023 года. Как сообщает «Радио Свобода», об этом по итогам расследования заявил представитель ООН Фархан Хак.

Внутреннее расследование ООН затронуло 19 сотрудников агентства, которое выполняет фактически все гуманитарные и социальные функции в секторе Газа. В отношении девяти сотрудников были найдены доказательства их причастности к нападению, достаточные для их увольнения. В отношении еще девяти работников агентства доказательств было недостаточно для выводов, по одному сотруднику никаких данных об участии в нападении не было обнаружено.

Израильская сторона ранее неоднократно заявляла, что БАПОР тесно связан с управляющей сектором Газа группировкой ХАМАС, которая 7 октября 2023 года напала на Израиль, убив около 1200 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, и захватив в заложники более 250 человек. По заявлениям представителей Израиля, с число сотрудников БАПОР в секторе Газа, связанных с ХАМАС, могло исчисляться сотнями. В БАПОР отрицали такие цифры, но обещали провести расследование.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работы было основано в 1949 году. Оно занимается помощью палестинским беженцам с территории Израиля в Сирии, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В сферу ответственности БАПОР входит организация образования, здравоохранения и социальных услуг. США являются одним из крупнейших финансовых доноров БАПОР.