Полковник ГРУ ушел в монастырь «проповедовать слово Божие по России»

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков отправился в паломничество по российским храмам, скитам и монастырям, не дожидаясь судебного решения, вынесенного в отношении него по административному иску МВД, рассказал «Коммерсанту» адвокат экс-военного Алексей Першин.

Согласно решению суда, Квачков должен дважды в месяц отмечаться в полиции, однако офицер об этом не знает, поскольку какой-либо связи с ним нет. На момент вынесения судебного решения Квачков не был ограничен в передвижениях, отмечает юрист.

По словам адвоката, перед отправкой в путь полковнику явилось видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки». «Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика. В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — рассказал Першин «Коммерсанту».

Владимир Квачков является близким соратником бывшего командира сепаратистских военных формирований в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на четыре года за экстремизм. На Квачкова ранее дважды составляли административные протоколы о «дискредитации» армии за критику действий российского руководства во время полномасштабной войны в Украине.

Помимо административных дел, Квачкова трижды судили по уголовным статьям. В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к восьми годам колонии с ограничением свободы на один год за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017 году ему добавили еще полтора года колонии за экстремистский видеоролик, однако вскоре он был освобожден от наказания по третьему делу, так как соответствующая статья перешла из разряда уголовных в административные. Из тюрьмы Владимир Квачков освободился в феврале 2019 года.