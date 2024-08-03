Хуситы готовятся

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) приступило к разработке крупных планов атаки на Израиль. Об этом сообщил заместитель секретаря по информации Насреддин Амер в разговоре с Newsweek.

Он не стал раскрывать деталей, отметив, что сейчас внимание уделяется не разговорам, а действиям.

«В этот период мы склонны мало говорить и много действовать... Вот что я хочу, чтобы мир понял», — заявил собеседник издания.