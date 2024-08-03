Олимпиада: Стадник начинает, Сулейманов против Мнацаканяна, Шариати поборется за бронзу

Сегодня на олимпийском турнире по борьбе в Париже будут разыграны первые комплекты медалей.

Среди соискателей наград будет и азербайджанский супертяжеловес греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг). Его соперником в поединке за бронзу станет победитель утешительного поединка Амин Мирзазаде (Иран) – Сончан Ли (Корея).

Напомним, Шариати стартовал в 1/8 финала с победы над эстонцем Хейки Неби, в четвертьфинале одолел казаха Алимхана Сыздыкова, но уступил в полуфинале 4-кратному олимпийскому чемпиону с Кубы Михайну Лопес Нуньесу.

Финальный блок стартует сегодня в 21:15 по бакинскому времени.

Вчера другой наш классик Мурад Мамедов (60 кг) выступил неудачно, уступив в первой же схватке венесуэльцу Райберу Хосе Родригеса Орозко.

Ну а сегодня в борьбу вступают Мария Стадник (50 кг) и борец греко-римского стиля Сенан Сулейманов (77 кг). Стадник, попавшая в историю мировой женской борьбы, как участница пятой Олимпиады, встретится в 1/8 финала с немкой Анастасией Блайвас. Сулейманов на этой же стадии поборется с армянином из сборной Болгарии Айком Мнацаканяном.

Предварительные схватки стартуют в 13:00 по бакинскому времени.