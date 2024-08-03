Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 09:53

Есть несчастливые страны, которые, несмотря на огромное количество населения, не очень интересуют остальной мир. Это относится к большинству стран так называемого глобального Юга, а в случае с Бангладеш проявляется особенно ярко. 170-миллионное государство с наибольшей плотностью граждан на квадратный метр перманентно несчастно, однако в информационные ленты мировых агентств попадает крайне редко. Сейчас наступил такой исключительный момент: премьер-министр страны вынуждена была бежать на вертолете в Индию, а оттуда просить политического убежища в Великобритании.

И эта новость сама по себе не очень увлекает, мало ли где-то верхушечных переворотов, когда у власти одни незнакомые нам люди сменяют других незнакомых людей. Но в этом случае речь идет о Шейх Хасине, дочери «отца нации» Бангладеш и бессменной главе правительства на протяжении последних пятнадцати лет, а ее первый пятилетний срок в премьерском качестве начался еще в 1996 году. Больше того, лишь полгода назад она будто бы получила подавляющую поддержку на выборах, которые позволили в очередной раз возглавить правительство. Произошедшие нынче события показали цену тем выборам и уровню реальной поддержки власти. Толчком к массовым народным выступлениям, вынудившим 76-летнюю премьершу бежать из страны, стало решение Верховного суда страны восстановить квоты на работу в государственном секторе для членов семей ветеранов войны за независимость Бангладеш в 1971 году. Это та самая война с Западным Пакистаном, которая привела к отделению восточной части тогдашнего Пакистана, Бенгалии, и образованию Бангладеш. Лидером в этой борьбе был Шейх Муджибур Рахман, отец нынче бежавшей Шейх Хасины. Опора на ветеранов и членов их семей была определенной гарантией для верхушки страны, и это долгое время работало.

Но сейчас, когда в Бангладеш насчитывается 32 миллиона безработных молодых людей, преимущество для какой-то социальной прослойки вызвало широкое возмущение. Тем более что эти льготы были отменены в 2018 году, и их возвращение взорвало социальную ситуацию: тяжелая работа за сто долларов в месяц уже считается удачей. Все усугублялось еще и жестокими репрессиями против оппозиции, в рядах которой постоянно проводились аресты. Не были редкостью и политические убийства. Требовался лишь повод, чтобы народное возмущение, загнанное в подпол, выплеснулось наружу. В начавшихся уличных столкновениях с полицией погибли десятки людей. Определяющим фактором, как это нередко бывает, стала позиция армии. Ее руководство выступило с ультиматумом к главе правительства с требованием уйти в отставку в течение 45 минут. Шейх Хасина знает, что может означать недовольство военных.