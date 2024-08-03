В Британии создают новую армию

В Великобритании для борьбы с беспорядками будут созданы "регулярные отряды" специализированной полиции, а система правосудия усилена, чтобы справиться с сотнями задержанных после того, как на прошлой неделе в британских городах произошли инициированные ультраправыми массовые столкновения. Об этом в понедельник заявил британский премьер-министр Кир Стармер на созванном в срочном порядке совещании, cообщает Euronews.

"Мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины. Так что все те, кто, как установлено, принимал участие в этих беспорядках, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - заявил Стармер.

Его заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе на северо-западе Англии в результате нападения с ножом скончались три девочки. В соцсетях ультраправые устроили массовую дезинформационную кампанию, заявив, что преступление совершил мусульманин и проситель убежища.