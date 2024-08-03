Новый Mercedes-Benz GLS в ореоле величавого и своенравного Каспийского моря.

Генеральный представитель Mercedes-Benz AG в Азербайджане - ООО «Автокапитал-Азербайджан» представляет один из самых роскошных автомобилей 2024 года – Новый Mercedes-Benz GLS.

В ореоле уникального «звучания» величественности Каспийского моря сонористика сдержанной элегантности Mercedes-Benz GLS словно обретает невысказанную имманентность, не оставляя равнодушия к «симфонии» немецкого качества. Где «тональность» определяется комфортом в каждом нюансе обладания и заботой о владельце, сокрытой в техническом оснащении. Где «кодой» становится право быть «S-классом среди внедорожников», выводя автомобиль в одну из самых привлекательных моделей автомобиля в Азербайджане.

Всегда и везде Mercedes-Benz GLS — это эффектность эксплуатационных достижений, погруженная в гармонию с окружающим миром.