В сеть попала аудиозапись встречи заместитель гендиректора Российских железных дорог Сергея Кобзева с подчиненными, на которой он угрожает им расстрелом, если они не выполнят его требования, пишут российские СМИ.

Первый замглавы РЖД Сергей Кобзев заявил подчиненным, что ситуация критическая: полная остановка грузов на всей железнодорожной сети в стране может стать вопросом буквально нескольких дней. Для того чтобы хоть как-то оставаться на плаву, от начальников железных дорог требуют работы на износ. Тем, кто не справится, грозят увольнениями и «расстрелами».