Беспорядки, вспыхнувшие неделю назад в Саутпорте близ Ливерпуля после убийства трех девочек в детском танцевальном клубе, перекинулись на другие города Британии и застали страну врасплох.

Несмотря на изначально небольшое число их участников и осуждение насилия со стороны всех политических партий, в конце прошлой недели география столкновений резко расширилась. Многие политики назвали произошедшее погромами, и некоторые потребовали от премьер-министра ввести войска в особенно опасные районы.

За последние пять дней в разных частях страны — от Ливерпуля, Бристоля, Манчестера и других городов Англии до Белфаста в Северной Ирландии — группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, поджечь мечети и бросали кирпичи и бутылки в полицейских, эти мечети защищавших, а также выкрикивали оскорбления в адрес мусульман и мигрантов.

В воскресенье в городке Ротерхэм в графстве Йоркшир толпа из 500 человек окружила гостиницу, где временно размещались больше 100 мигрантов. Полиция потеряла контроль над ситуацией, и собравшиеся начали закидывать гостиницу камнями и коктейлями Молотова.

В других городах беспорядки сопровождались столкновениями националистов, вышедших на контрдемонстрации антифа, набегами на кафе и кражами из магазинов. В Ливерпуле в результате действий погромщиков загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения. К вечеру понедельника были арестованы почти 400 человек.

Триггером для протестов послужила ложная информация о том, что юношу, зарезавшего детей в Саутпорте, зовут Али Аль-Шакати, и он — иммигрант и мусульманин. На самом деле, подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии по имени Аксель Муганва Рудакубана, чьи родители приехали из Руанды. Семья исповедует христианство, и полиция пока не установила возможный мотив преступления, но предварительно исключила терроризм.

Чтобы назвать его имя, потребовалось время, потому что по закону подростки защищены, и полиция не могла назвать подозреваемого, пока ей не разрешил суд, решив, что это в интересах общественного порядка. Все это время в соцсетях распространялась дезинформация о мусульманине-мигранте.

Соцсети стали также основным способом координации беспорядков. После первых беспорядков в Саутпорте к северу от Ливерпуля, где были убиты дети, полиция заявила, что в них участвовали сторонники «Лиги обороны Англии». Однако эта антииммигрантская и исламофобская группировка давно прекратила существование, и анализ Би-би-си показал, что у акций в разных городах не было единого организатора.

Главный хэштег беспорядков, #EnoughlsEnough («Хватит!»), который распространяется в соцсетях, предложила малоизвестная неонацистская группировка.

Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X (бывший «Твиттер»), но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах – от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.