Революция уносит новые жизни

За минувшие сутки в столкновениях и пожарах в Бангладеш погибли более 100 человек, однако ситуация постепенно стабилизируется.

Как сообщает портал bdnews, общественный транспорт, мотоциклы, машины и рикши постепенно начинают появляться на улицах. Торговцы открывают свои магазины. Присутствие полиции в городе минимально.

Вчера президент страны Шахабуддин Чуппу распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих акций протеста.