Иран все никак не ударит по Израилю

Иран проводит активные подготовительные действия для того, чтобы в ближайшие дни нанести ответный удар по Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

По их информации, Иран осуществляет перемещение ракетных установок и проводит военные учения с начала прошедших выходных, что может свидетельствовать о подготовке Тегерана к ответной атаке по Израилю в ближайшие дни.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболла» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. «Хезболла» свою причастность к этому инциденту отрицает.