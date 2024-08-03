Проведенное широкое совещание с участием руководства исполнительной власти Баку и администрации данного района, а также руководителей коммунальных и хозяйственных служб с привлечением начальников муниципалитетов было посвящено главному вопросу - санитарной очистки в районе; кроме того, обсуждалась возможность присоединения Бинагадинского района к проекту по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов, который сейчас успешно реализуется в Баку.

Выступая на совещании, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов рассказал об успехах, достигнутых за последние 5 лет в плане улучшения санитарных условий в столице. Он отметил, что, благодаря вниманию и заботе главы государства, была укреплена материально-техническая база коммунальных служб. Азизов подчеркнул, что в результате политики президента уровень жизни населения повысился, а люди стали более заботливо относиться к своему городу, и вот результат: сегодня чистота города Баку радует глаз.

Тем не менее, было отмечено, что, несмотря на наблюдаемые позитивные изменения, благоустройство и проводимую главой администрации Бинагадинского района работу, всё еще остаются негативные моменты в сфере коммунального хозяйства. В связи с этим деятельность руководства района и коммунальных служб подверглись строгой критике со стороны Эльдара Азизова. Учитывая отмеченные им недостатки, было решено реализовать на территории района проект по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов.