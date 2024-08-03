Резонансное совещание в Бакинской мэрии: критикуют Бинагадинский район почти официоз
В Бакинской мэрии прошло резонансное совещание, в ходе которого положение дел в Бинагадинском районе подверглось острой критике.
Как отмечается, с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки одним из наиболее проблемных районов Баку является Бинагади.
Проведенное широкое совещание с участием руководства исполнительной власти Баку и администрации данного района, а также руководителей коммунальных и хозяйственных служб с привлечением начальников муниципалитетов было посвящено главному вопросу - санитарной очистки в районе; кроме того, обсуждалась возможность присоединения Бинагадинского района к проекту по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов, который сейчас успешно реализуется в Баку.
Выступая на совещании, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов рассказал об успехах, достигнутых за последние 5 лет в плане улучшения санитарных условий в столице. Он отметил, что, благодаря вниманию и заботе главы государства, была укреплена материально-техническая база коммунальных служб. Азизов подчеркнул, что в результате политики президента уровень жизни населения повысился, а люди стали более заботливо относиться к своему городу, и вот результат: сегодня чистота города Баку радует глаз.
Тем не менее, было отмечено, что, несмотря на наблюдаемые позитивные изменения, благоустройство и проводимую главой администрации Бинагадинского района работу, всё еще остаются негативные моменты в сфере коммунального хозяйства. В связи с этим деятельность руководства района и коммунальных служб подверглись строгой критике со стороны Эльдара Азизова. Учитывая отмеченные им недостатки, было решено реализовать на территории района проект по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов.
Помимо этого, на совещании были заслушаны отчеты представителей поселков и административного территориального округа. Но, поскольку санитарные нормы в районе по-прежнему оставляют желать лучшего, выступающим были сделаны строгие предупреждения, а также установлен конкретный срок для устранения проблем на подведомственной территории.
На встрече было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных в коммунальной сфере за последние годы, Баку превратился в очень чистый и благоустроенный город. Данный проект продолжается в 8 районах столицы, а скоро к ним присоединится и Бинагади. В заключение было отмечено, что в информационно-разъяснительной работе здесь, как и в других районах, примут участие волонтеры общественного объединения «Региональное развитие».