Бакинские пассажиры настолько суровы
В Баку водителя такси ограбили, угрожая ножом, и отобрали его автомобиль. Инцидент произошел 6 августа около 3 часов ночи в Шувеланском районе столицы.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, двое злоумышленников вызвали такси, избили водителя, и, угрожая ножом, отобрали его заработок и угнали автомобиль марки Chevrolet.
Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления Али Кязимли 1987 года рождения и Шамиля Рзаева 1994 года рождения в Сабунчинском районе. Ведется расследование.