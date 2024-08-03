Врач Адыгезалова о том, как правильно питаться во время беременности

«Набор веса во время беременности – необходимый и неизбежный физиологический процесс. Однако величина прибавки в весе может меняться в зависимости от индекса массы тела беременной». Об этом во время вещаемого на Sağlam radio передаче Sağlam həyat сказала акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Ханым Адыгезалова.

По ее словам, индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле - вес (килограмм) разделить на квадрат роста в метрах: «Индекс массы тела от 18 до 24,9 считается нормой, и от величины ИМТ часто зависит вес, набираемый беременной женщиной во время беременности. Итак, у беременной считается нормальная масса тела 18-24. Эти беременные женщины за время беременности могут набрать максимальный вес до 16 кг, т. е. примерно 6-16 килограммов. Если индекс массы тела беременной ниже 18, считается нормальным прибавка в весе до 11-18 килограммов. Если вес больше, то под избыточным весом имеется в виду диапазон индекса массы тела беременной от 25 до 29,9, при этом рекомендуется, чтобы максимальная прибавка веса таких беременных не превышала 12-13 килограммов».

Х. Адыгезалова отметила, что индекс массы тела беременных с ожирением выше 30 и меняется в зависимости от степени ожирения: «По показателю индекса массы тела беременным не рекомендуется набирать за период беременности более 9-10 килограммов. Это может быть 3-4 килограмма, и 9 килограммов. Но рекомендуется не превышать этот показатель. Вес, набранный беременной, также меняется по триместрам. Основная прибавка веса происходит в последнем триместре, что связано по большей части быстрым увеличением веса самого плода. Беременная женщина также чувствует, что ее вес в эти недели быстро увеличивается».

Акушер-гинеколог также отметила, что здоровый набор веса беременной женщины, естественно, во многом зависит от ее питания: «Мы как акушеры-гинекологи рекомендуем беременным женщинам включать в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой. Следует отдавать предпочтение блюдам домашнего приготовления, избегать консервированных продуктов и полуфабрикатов, мучных изделий и сладостей. Уделяя особое внимание ежедневному потреблению жидкости, они могут увеличить свой вес безопасным способом. Во время беременности под наблюдением врача можно соблюдать различные диеты для предотвращения увеличения веса, что обычно не рекомендуется при здоровой беременности. Лишь в патологических случаях, то есть при наличии ожирения в период беременности, мы назначаем специальную диету для контроля прибавки веса. Однако в любом случае здоровое питание беременной женщины играет особую роль в контроле ее веса. Беременные женщины должны есть часто, но понемногу, и отдавать предпочтение натуральной пище».