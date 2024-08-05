Минобороны России о прорыве ВСУ видео; обновлено 19:17
Минобороны России заявляет об «уничтожении 16 единиц бронетехники» украинской армии, которая утром пыталась прорваться в Курскую область.
«ВСУ с 8 утра силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 6 танков», - заявили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, «что войска прикрытия границы вместе с пограничными войсками отражают атаки, нанесены удары по сосредоточениям боевиков и техники ВСУ, в район боестолкновения выдвинулись резервы».
August 6, 2024
*** 11:33
Сотрудники Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил РФ «не допустили прорыва границы» в Курской области, заявил глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов. «Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов», - написал Смирнов.
Российские Z-каналы утверждают, что минувшей ночью украинские военные предприняли попытку «вторгнуться» на территорию Курской области РФ из Сумской области Украины. Телеграм-канал «Два майора» уверяет, что малым тактическим группам ВСУ на отдельных участках удалось вклиниться в оборону ВС РФ на несколько сотен метров.