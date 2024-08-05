Минобороны России заявляет об «уничтожении 16 единиц бронетехники» украинской армии, которая утром пыталась прорваться в Курскую область.

«ВСУ с 8 утра силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 6 танков», - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, «что войска прикрытия границы вместе с пограничными войсками отражают атаки, нанесены удары по сосредоточениям боевиков и техники ВСУ, в район боестолкновения выдвинулись резервы».