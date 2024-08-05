«Дочка» SOCAR AQS - Бакинская Школа Бурения подписала трехлетний контракт с BP

В рамках вышеуказанного контракта Бакинская Школа Бурения предоставит программы по профессиональному обучению в областях «Управление буровых скважин» и «Иммерсивный (реальный) симулятор», а также учебные программы по человеческому фактору и управлению персоналом. Основной целью данной программы обучения является подготовка сотрудников BP и ее дочерних подразделений для овладения ими профессиональными знаниями и навыками, связанных с соблюдением правил безопасности труда и эффективного выполнения буровых работ.

Бакинская Школа Бурения - международный аккредитованный учебный центр в области спецподготовки и обучения персонала - с радостью объявляет о подписании трехлетнего контракта с BP Азербайджана Грузии и Турции (AGT).

Данное сотрудничество между Бакинской Школой Бурения и BP является важным историческим событием в развитии энергодобывающей области, которое ознаменовало принятие обеими компаниями общих обязательств по достижению совершенства в этой области деятельности.

«Мы гордимся тем, что компания BP выбрала нас в качестве первой местной школы обучения с международными аккредитациями, предлагающая специализированные программы обучения», - отметил директор Бакинской Школы Бурения Нариман Мустафаев, добавив: «Мы постараемся оправдать это доверие и предоставлять качественные обучающие услуги для нефтегазовой отрасли».

Бакинская Школа Бурения, основанная SOCAR AQS, предлагает специалистам нефтегазодобывающей области курсы, основанные на безопасности, инновационные, эффективные и комплексные программы обучения в соответствии с тенденциями отрасли. Это современный Учебный Центр по Бурению с передовым многофункциональным симулятором X1-platinum, который предоставляет аккредитованные IWCF и IADC программы обучения в Каспийском регионе. В настоящее время Бакинская Школа Бурения предлагает курсы, адаптированные к потребностям клиентов и предлагает более 60 обучающих курсов по различным направлениям нефтегазовой отрасли.

Подробную информацию о деятельности Бакинской Школы Бурения, а также о предоставляемых курсах профессионального обучения можно получить с официальной веб-страницы учреждения на www.bds.com.az.