В Турции предложили отменить систему «все включено»

Систему услуг для туристов «все включено» вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Издание отмечает, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему «все включено».

«Владельцы отелей, неправительственные организации, агентства, политики и даже министры выступают за изменение системы. Турции, получившей в свое время выгоду от системы «все включено», необходимо рассматривать новые возможности», - отмечает газета.

По мнению экспертов, ранее данная система стала важным выходом для развития туризма.

«Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако настаивание на этой системе в будущем может привести к новым проблемам», - заявил эксперт в сфере туризма Зафер Алкая.

Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее также предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».