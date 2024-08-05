12:36

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold провело предварительные ознакомительные визиты в рамках своих полномочий по Соглашению, заключенному между ЗАО AzerGold и R.V. Investment Group Services, LLC о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Кедабек, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели.

Целью является ознакомление с управлением рудников, геологоразведкой, добычей, производством и охраной окружающей среды на участках Соглашения, организацией работы с местными сообществами, корпоративной социальной ответственностью и другими направлениями деятельности, улучшение деятельности операционной компании Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC) в горнодобывающей сфере, подготовка предложений по выполнению требований Соглашения, оказание поддержки и контроль над реализацией процесса. С этой целью рабочая группа ЗАО AzerGold посетила участок Соглашения «Кедабек», являющийся единственным участком активных операций иностранной компании. В рамках ознакомительного визита сначала состоялась встреча представителей Акционерного общества и AIMC, где была получена информация о деятельности иностранного оператора, применяемых методах добычи, производственных технологиях и работах, проделанных по другим направлениям, и состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего совершенствования деятельности.

Далее был проведен осмотр месторождений золота, серебра и меди «Кедабек», «Гадир», «Зефер», «Угур» и «Гилар», а также производственных предприятий, хранилищ влажных отходов, лаборатории и других инфраструктурных объектов на участке «Кедабек» Соглашения. Было сообщено, что AIMC, обладающая правом работы на 8 участках Соглашения, в настоящее время выполняет операции по добыче руды открытым и подземным способами на месторождениях, расположенных на участке «Кедабек» Соглашения. Добытая руда сортируется в зависимости от содержания металлов и перерабатывается на соответствующих производственных участках по переработке золота или меди, расположенных на территории района. Помимо этого, члены рабочей группы посетили месторождения «Гарадаг», «Гызылбулаг» и «Демирли», находящиеся на стадии геологической разведки и подготовки к эксплуатации, и провели осмотр этих участков.