Европа нарастила покупки российского газа

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» по итогам первого полугодия взлетели на 40,5%, до 9,26 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд куб. м, что на 29% превышает июньский результат. В годовом выражении прирост составил 9%.

Среднесуточный объем прокачки газа из России в ЕС по «Турецкому потоку» в июле составил 48,9 млн куб. м. Это максимальный показатель с августа 2023 года, когда «Газпром» поставлял в день в среднем 49,4 млн куб. м.

На днях глава Shell Ваэль Саван заявил, что энергетический кризис в Европе закончился. По его словам, цены на газ, нефть и электроэнергию в регионе снизились и стабилизировались.

Аналитики связывают это с серьезным увеличением спотовых цен на газ в ЕС и жаркой погодой.