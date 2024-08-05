Генпрокуратура взялась за лидеров оппозиции Венесуэлы

Дело возбудили в связи с тем, что Гонсалес и Мачадо распространили заявление, где называют «победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом». При этом только совет является уполномоченным органом для подобных заявлений, следует из текста документа.

Генпрокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и экс-дипломата Эдмундо Гонсалеса, который баллотировался в президенты на прошедших выборах, следует из документа, опубликованного главой ведомства Тареком Уильямом Саабом в соцсети Х.

Генпрокуратура считает, что Гонсалес и Мачадо «призывают полицейских и военных к неподчинению законам». Кроме того, им ставят в вину «узурпацию полномочий», «распространение ложной информации для организации беспорядков», «подстрекательство к восстанию», а также «преступный сговор».

Речь идет о заявлении, которое Мария Корина Мачадо разместила ранее в соцсети Х. Оппозиция победила во всех штатах Венесуэлы, следует из текста документа, подписанного Мачадо и Гонсалесом. Авторы заявления также обвинили президента Николаса Мадуро в отказе признать свое поражение.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Национальный избирательный совет объявил, что победителем стал правящий с 2013 года президент Николас Мадуро. Кроме него на пост президента претендовали еще девять кандидатов, в том числе 74-летний экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представитель ведущей оппозиционной силы — «Демократической унитарной платформы» (PUD). После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами. Ряд латиноамериканских стран также не признал итоги выборов. В свою очередь, Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи государств, которые раскритиковали итоги выборов.