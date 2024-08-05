Глава МИД Германии обвинила Путина

«Россия давно готовилась к этой войне [в Украине]. На протяжении многих лет она сначала нарушала, а затем денонсировала договоры о разоружении. Она разработала запрещенное оружие, которое может быть оснащено ядерным зарядом. И разместила его в Калининграде, менее чем в 600 км от Берлина», — написала Бербок в статье для Bild.

В связи с этим, по ее словам, Германия должна инвестировать «в собственную безопасность и силу», что «включает в себя решение о размещении дальнобойных американских систем вооружений». «Нам нужен надежный фактор сдерживания по отношению к России», — подчеркнула Бербок, добавив, что это также поможет защитить «поляков, прибалтов и финнов».

В июле Пентагон заявил, что США в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы. Среди них будут зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения без ядерного оснащения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил это решение обеспечением безопасности страны и мерами по «предотвращению войны». При этом он исключил эскалацию конфликта в Украине и конфронтацию России с НАТО из-за американского оружия в Германии.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что речь идет «об обычных системах вооружений», а их размещение станет ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Как отмечало DW, если США перебросят гиперзвуковое оружие в Германию, то на территории страны впервые с холодной войны появятся системы вооружений, способные поражать цели в России.