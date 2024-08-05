Захаровой не по нраву французская «формула мира»

Формула мирного разрешения «конфликта» в Украине, которую предлагает Франция, не учитывает ни законные интересы Москвы, ни права большой части жителей Украины, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания покидающего Москву посла Франции в России Пьера Леви в интервью, которое он дал «Независимой газете».

Захарова отметила: посол говорит, что нужно, чтобы ситуация вернулась к соблюдению международного права и Устава ООН, а также чтобы были учтены озабоченности украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности.

«При этом он ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан», — уверяет Захарова.

По ее мнению, роль Франции в войне РФ против Украины с самого начала можно «считать какой угодно, только не посреднической».

Представитель российского министерства утверждает, что в результате «Франция является одним из наиболее активных финансовых и военных спонсоров» Киева.