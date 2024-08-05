Украина имела возможность уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но потеряла ее из-за позиции США по использованию американского оружия по территории РФ. И даже если Соединенные Штаты и изменят свое решение, это уже вряд ли поможет. Об этом пишет Forbes.

В издании отметили, что украинские чиновники несколько месяцев просили своих иностранных союзников позволить бить лучшими ракетами по российским аэродромам, расположенным относительно близко к украинской границе. Это позволило бы уничтожить военные российские самолеты, которые там стояли под открытым небом. Но союзники отказывали, ссылаясь на риск эскалации.

В Forbes объяснили, что атаками на аэродромы, в том числе Морозовск, украинские военные пытаются прекратить российскую кампанию по забрасыванию Украины КАБами. В частности, в издании пишут, что в начале этого лета украинские военные имели возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре, обеспечивающей удары по Украине этими бомбами.

Тогда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС РФ поставил десятки Су-34 на авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России. Эта база хорошо защищена, поэтому украинцы просили разрешения ударить по ней ракетами американского производства ATACMS. Их ведь практически невозможно перехватить. Однако администрация президента США Джо Байдена сказала категорическое «нет».

В то же время россияне заметили «горячую» дипломатию по ATACMS и приняли редкое решение на опережение. Они вывели из Мальшево и других пограничных районов самолеты Су-34.

«В период со второй половины июня по середину июля российские войска переместили львиную долю ценного военного имущества подальше от приграничной зоны с Украиной», — процитировали в Forbes украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.

В издании отметили, что сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотне миль от границы с Украиной. И они являются неуязвимыми для украинских беспилотников и ATACMS, предоставленных украинским военным.