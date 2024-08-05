Богатейшая семья Турции потеряла 11 миллиардов за неделю
Семья Коч, являющаяся самой богатой семьей Турции, потеряла 11 миллиардов турецких лир за одну неделю, пишут турецкие СМИ.
Члены семьи владеют крупнейшей группой компаний в стране, входя в число самых богатых людей Турции. В холдинге Koç трудятся почти 123 тыс. сотрудника, его инвестиционный портфель исчисляется миллиардами долларов. Известно, что трое из пяти самых богатых людей Турции принадлежат к семье Коч.
Однако в обновленном рейтинге миллиардеров журнала Forbes теперь произошли резкие изменения. Ипек Кырач, один из самых известных членов семьи Коч, потеряла 116 миллионов долларов за прошлую неделю, в результате ее состояние снизилось до 3,4 миллиарда долларов. Несмотря на это, Кырач сохранила титул самой богатой женщины Турции, занимая второе место в списке миллиардеров.
Тетя Кырач, Семахат Севим Арсель, также столкнулась с серьезными потерями. Активы и инвестиции Арсель уменьшились на 111 миллионов долларов за неделю, снизившись до 3,3 миллиарда долларов.