Богатейшая семья Турции потеряла 11 миллиардов за неделю

Члены семьи владеют крупнейшей группой компаний в стране, входя в число самых богатых людей Турции. В холдинге Koç трудятся почти 123 тыс. сотрудника, его инвестиционный портфель исчисляется миллиардами долларов. Известно, что трое из пяти самых богатых людей Турции принадлежат к семье Коч.

Однако в обновленном рейтинге миллиардеров журнала Forbes теперь произошли резкие изменения. Ипек Кырач, один из самых известных членов семьи Коч, потеряла 116 миллионов долларов за прошлую неделю, в результате ее состояние снизилось до 3,4 миллиарда долларов. Несмотря на это, Кырач сохранила титул самой богатой женщины Турции, занимая второе место в списке миллиардеров.

Тетя Кырач, Семахат Севим Арсель, также столкнулась с серьезными потерями. Активы и инвестиции Арсель уменьшились на 111 миллионов долларов за неделю, снизившись до 3,3 миллиарда долларов.